AK Parti'de Görev değişimi

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, AK Parti Genel Merkez Yozgat İl Koordinatörü Kemal Oğuz Kıdıl, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da hazır bulundu. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, görevi Yaşar Taşdemir’e teslim etti. Partililerinde yoğun katılım gösterdiği devir teslim töreninde yeni Başkan Taşdemir, ‘’Allah, çıktığımız bu kutlu dava yolunda bizleri muvaffak eylesin. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yürüdüğümüz bu yolda 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için durmadan, gece-gündüz demeden, genciz ve önde yürüyeceğiz diyerek, Yozgat AK Gençliği için çalışacağız’’ dedi.