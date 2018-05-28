AK PARTİ COŞKULU

AK Parti dün aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Partinin birçok aday tanıtım toplantısı ve değişik programlarına katıldım, izledim ve takip ettim.

AK Parti’nin dünkü aday tanıtım toplantısında salona coşku hakimdi.

Ramazan ayı olmasına rağmen salonun ağzına kadar dolduğunu gördüm.

Gerek 1 Kasım gerekse 7 Haziran’da bu coşku ve katılım söz konusu değildi.

Tabanda sanki bir soğuma, yorulma söz konusuydu.

Ancak dünkü toplantı AK Parti’nin tıpkı eski günlerini anımsatan türdendi.

Toplantıya hanımların yeniden yoğun ilgi göstermesi dikkat çekiciydi.

Bilindiği gibi AK Parti Yozgat’ta kadınların yoğun desteği ve oyunu alan bir parti.

Hanımların listede bir bayan aday görmesi de, partiye olan ilgilerini ve desteklerini sanırım yeniden artırmış.

Böyle bir ortamda partinin tüm adayları zafer vurgusu yaptı ve dört vekilin tamamını istediler.

Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a destek noktasında Yozgat’ta bir sıkıntı olmadığı bir gerçek iken, bunun yanında AK Parti milletvekilliği için de aynı yoğun desteğin peşine düşmüş görünüyor.



İKİ PARTİ BİR HEDEF

AK Parti, Yozgat’ta hedefini 4-0 olarak ilan etti.

Son seçimlerde bu hedefe ulaşan AK Parti, yeni seçim sistemine rağmen bu hedefinde hayalci değil, gerçekçi.

AK Parti, dördüncü sıradaki adayını da meclise taşımak amacıyla seçim propagandası yapıyor.

Öte taraftan MHP de Yozgat’tan milletvekili çıkarmak istiyor ve seçmenden oy talep ediyor.

Erdoğan’a verdikleri desteği hatırlatarak, MHP’nin devlet ve milletin bekası için mecliste fazla vekil ile yer alması gerektiğini anlatıyorlar.

E, şimdi nasıl olacak?

AK Parti 4-0’dan kesinlikle vazgeçmiyor. Bundan dolayı konuşma yapan tüm siyasetçiler ‘Güçlü Cumhurbaşkanlığı’ vurgusu yaparken hemen yanına şunu ekleyiveriyorlar ‘Güçlü meclis!’.

Yani Erdoğan’ı tek başına seçmeniz yetmeyecek, mecliste de aynı desteği sunmalısınız çağrısı yapıyorlar.

Millet İttifakında yer alan partilerin de hedefi olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum.

Nasıl olacak sorusunun cevabını ise, kuşkusuz 24 Haziran’da millet verecek.

İYİ İNEMEDİLER SANKİ

Evet, İYİ Parti’den söz ediyorum.

Hafta sonu sokağa inerek seçim çalışmalarına start vermişler.

Fotoğraf karelerine yansıdığı kadarıyla, İYİ Parti, Yozgat’ta sahaya pek iyi inememiş sanki.

Oysa teşkilatın diğer toplantı ve etkinliklerinde daha canlı, daha kalabalık ve daha heyecanlı kadrolar görüyorduk.

İnanıyorlar ve azimle çalışıyorlardı.

Artık seçim heyecanı mı diyelim, koordinasyon sorunu mu bilemedim.

İlk görüntü birazcık böyleydi, bundan sonraki süreçte ne yapacaklar, nasıl çalışacaklar hep birlikte göreceğiz.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Bakana atkı hediye eden Yozgatspor taraftarını.

*Bu kez meclise gideceğine inanan milletvekili adayını.

*Aday tanıtım toplantısında gözükmeyen mevcut iki milletvekilini.