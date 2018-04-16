AK Parti boş durmuyor

Soysal, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı bazı partililerle birlikte Yozgat Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Maden İşleri Odası’nın ardından Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’e ziyaret etti. Soysal ve beraberindekileri Gazetemize yaptıkları ziyarette, Genel Koordinatör Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Kayhan ile bir süre görüştü. Soysal, Yozgat'ta yeni açılan bir işyerinin de düzenlediği açılış törenine katılarak, konuştu.Milletvekili Soysal, daha sonra Çayıralan ilçesine geçerek, vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Çayıralan İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda Soysal, vatandaşların isteklerini dinledi. Toplantıda Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AK Parti İlçe Başkanı Arif Akpınar, il genel meclis üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlar da bulundu.