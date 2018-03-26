AK Parti ara vermeden

Mart ayı toplantısı, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, teşkilat başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çelebi Dursun divan başkanı seçilirken, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik Kolları Başkanı Kazım Şimşek ve Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci divanda görev aldı. AK Parti İl Başkanı Celal Köse, “Yozgat AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren AK Parti’ye olan desteğini artırarak sürdürdü. Bu destek yüzde 58 oranıyla başlayıp yüzde 74.27 ile nihayete ermiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte de teşkilatımızla birlikte yüksek olan çıtamızı daha yükseğe çıkartmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu başarıda emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü zeytin dalı harekatı, yargıdaki atamalarla ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından Yozgat’ta Yüksek Hızlı Tren çalışmalarının devam ettiğini ve Havaalanı inşaatına başlanacağını ifade etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda İl, ilçe teşkilatlarının yanı sıra kadın ve gençlik kolları teşkilatlarının yaptıkları çalışmalar aktarıldı.

