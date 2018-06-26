AK Parti anlık takip etti

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı toplantı salonuna kurulan takip sistemiyle partililer sonuçları buradan izledi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Sibel Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ve bir grup partili, sonuçların yansıdığı beyaz perdeyi gözlerini kırpmadan takip ettiler. İlk gelen sonuçlara göre 3 milletvekili çıkaran AK Parti’de bazı kadın partililerin 4-0 yapamadıkları için ağladıkları gözlemlendi. Daha sonra AK Parti’nin bir milletvekiline düşmesiyle birlikte salona da sessizlik hakim oldu. Partililer Cumhuriyet Alanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesini kutlayan vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim otobüsünün üzerine çıkan Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Başkanı Celal Köse ve üçüncü sıra milletvekili adayı Sibel Yıldırım halka birer teşekkür konuşması yaptı.