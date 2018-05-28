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AK Parti adaylarını tanıttı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende partinin milletvekili adayları tanıtıldı.

AK Parti adaylarını tanıttı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende partinin milletvekili adayları tanıtıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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AK Parti adaylarını tanıttı

AK Parti tarafından Yimpaş Konferans Salonunda düzenlenen aday tanıtım törenine Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Sibel Yıldırım, İskender Minar, İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, teşkilat mensupları ve çok sayıda partili katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Köse, aday adaylığı sürecinde her adaya eşit mesafede yaklaştıklarını, hiçbir aday adayının yanında, karşısında, önünde, arkasında yer almadıklarını vurgulayarak “Güzel bir temayül süreciyle adaylarımızı belirledik” dedi.
Dördüncü sıra aday İskender Minar, AK Parti’nin milletin partisi olduğunu, milletin inşa ettiği siyasi bir hareket olduğunu belirtti. En ağır saldırılara maruz  kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yozgat halkının her daim sahip çıktığını dile getirerek, 24 Haziran’da 4-0 yapacaklarını vurguladı. Üçüncü sıra milletvekili adayı Sibel Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine Cumhuriyet tarihinde Yozgat’ın ilk kadın vekili olabilme şansını verdiğini hatırlatarak Erdoğan’a teşekkür etti. Sibel Yıldırım, AK Parti kadrolarında 16 yıl hizmet ettiğini, bundan sonra da aynı inanç ve azimle yürümeye devam edeceğini aktardı. Yusuf Başer ise AK Parti dilinin millet diliyle aynı olduğuna dikkat çekerek “Kazankaya’nın, Çekerek’in, Sorgun’un, köylerin diliyle AK Parti’nin dili aynıdır. Beni buradan tertemiz Ankara’ya gönderdiniz, hamd olsun başınızı öne eğecek hiçbir işimiz olmadı. Hizmetkar olduk, yine olacağız” şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Yozgatlıların her zaman AK Parti’ye dua ettiğini, destek verdiğini hatırlattı. Bakan Bozdağ, “Yola ilk çıktığımızda Yozgat’ın dağı taşı Erdoğan diyordu, şükür yine Erdoğan diyor” ifadelerini kullandı. AK Parti, aday tanıtım toplantısında 4-0 hedefini aday tanıtım toplantısında da öne çıkardı.

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