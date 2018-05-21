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AK Parti adayları belli oldu
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AK Parti adayları belli oldu

AK Parti YSK'ya milletvekili aday listelerini teslim etti.

AK Parti adayları belli oldu

AK Parti YSK'ya milletvekili aday listelerini teslim etti.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:54
661 Okunma
AK Parti adayları belli oldu

AK Parti'nin teslim ettiği listede Yozgat Millevtekili adayları da belli oldu.
AK Parti'nin listesinde başı yine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ çekti. Bakan Bozdağ, birinci sırada yer aldı.
Listenin sıralaması şu şekilde oldu
1- Bekir Bozdağ
2- Yusuf Başer
3- Sibel Yıldırım
4- İskender Minar

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