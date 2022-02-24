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AK Kadınları ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Kadın Kollarını ağırladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:45
AK Kadınları ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgatlı kadınların taleplerini dinledi. Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifinden de bahsedilen ziyarette kadın üyelerinin bizzat yaptıkları ürünlerden Oktay’a hediye edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Oktay, Yozgat’ın güçlü kadınlarına güvendiğini, her zaman yanında ve destekçisi olduğunu söyledi. Yozgat’ın sosyal bir ihtiyacını karşılayacak olan Kompleks Kütüphanesinin de müjdesinin alındığı vurgulayan toplantı hakkında AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, ‘’Hemşerimiz, gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiyi Milletin Evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyarette bulunduk. Daha iyi bir Türkiye ve Yozgat için kadınların neler istediğini dinlediler. Toplantımızda Yozgat’ımızın sosyal bir ihtiyacını karşılayacak olan Kompleks Kütüphanemizin müjdesini aldık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi'nin sevgi ve muhabbetleri için şahsım ve teşkilatım adına çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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