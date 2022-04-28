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AK Kadınlardan ziyaret

28 Nisan 2022 Perşembe 00:09
AK Kadınlardan ziyaret

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti. AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri, Şehir Hastanesinde görev yapan ebelerin haftasını kutladı. Ebelere karanfil taktim eden Yurtlu, doğum yapan anneleri de unutmadı. Doğum servisinde ki hastaları tek tek ziyaret eden Yurtlu çeşitli hediyeler taktim etti. Ebeler haftası dolayısıyla Şehir Hastanesini ziyaret ettiklerini belirten Yurtlu, ebelere çalışma hayatlarında başarılar dileyerek haftalarını kutladı. Hastaneye yapmış oldukları ziyaret kapsamında doğum servisini de gezdiklerin ifade ederek, “Şehir Hastanemize yapmış olduğumuz ziyarette hem çalışan ebelerimizin haftasını kutladık hem de doğum servisini gezerek doğum yapmış olan annelerimize hediyeler taktim ettik. Gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında, anne ile bebeğin sağlığı için özveriyle çalışan, tarihin en eski mesleklerinden olan ebelerimiz yurdumuzun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında hizmet etmektedir. Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerimiz sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bir kez daha cefakarca çalışan ebelerimizin günü kutluyor, doğum yapmış ve yapacak olan annelerimizi tebrik ediyorum. Rabim evlatlarını sağlıcakla kucaklarına almayı nasip etsin inşallah” dedi. 
Ziyaretlerinde kendilerine eşlik eden Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’ a teşekkür eden Yurtlu, çalışmalarında başarılar diledi. 

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