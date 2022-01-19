AK KADINLARDAN ‘AHDE VEFA’

Bu zamana kadar ilçede Ak Parti’nin çeşitli kademelerinde aktif olarak görev almış yönetim üyeleri ve yeni dönem Mahalle Başkanları ile bir araya gelindi. Yapılan programa İlçe Başkanı Halim İlbay ,İl genel Meclis üyesi Yasin Bağcı, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programa canlı telefon bağlantıları ile ise Anayasa Komisyon Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer katılım sağladı. Biz büyük bir aileyiz diyen Ak Parti Kadın kolları İlçe Başkanı Nalan Yürekli, “İlçe Kadın Kolları Başkanlığı olarak Ahde Vefa programı düzenlemek istedik. Geçmiş dönemden bu zamana kadar partimizde görev almış tüm gönüldaşlarımızı davet ettik. Bu onurlu davaya gönül vermiş ve bu dava için canla başla çalışmış değerli başkanlarımız ile bir araya gelerek ahde vefa gösterip hasbihal etmek için buluştuk. Bizlerin davetini kırmayarak katılım sağlayan herkese şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.