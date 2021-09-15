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AK Gençler mahalleye indi

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları tarafından Sorgun İlçesi Aydınlık Evler Mahallesinde ‘Mahalle bizim gençlik bizim’ programı düzenlendi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:54
AK Gençler mahalleye indi

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Sorgun TÜGVA İlçe Temsilcisi Ahmet Eren de etkinliğe katıldı. AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Taşdemir, ‘Mahalle Bizim Gençlik bizim’ programı çerçevesinde Yozgat’ın değişik mahallelerinde bu etkinliğin devam edeceğini söyledi.  Taşdemir, ‘’Bu ülkenin yarınları olan genç kardeşlerimize güvenimiz tamdır. Üstadın dediği gibi bir gençlik ‘Zaman bendedir ve mekân bana aittir’ şuurunda bir gençlik damarlarındaki asil kanın farkında olan, hakimiyetin Hakk’ta olduğunu bilen, vatan bilincini her daim taşıyarak, düşünmeden öne atlayarak ben varım diyen bir gençlik. Gençlerimiz için bölgemizde ki çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onlarla sohbet ve muhabbet etmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. Önümüzde ki günlerde bu programımızı Yozgat’ın diğer mahallelerinde de yapacağız bütün gençlerimizi bu güzel programımıza bekliyorum’’ diye konuştu.

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AK Gençler Mahalleye Indi
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