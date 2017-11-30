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-AK değişim

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten İhsaniye Altunok, görevi İlknur Ünal’a devretti.

-AK değişim

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten İhsaniye Altunok, görevi İlknur Ünal’a devretti.

30 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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-AK değişim

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı’nda değişim gerçekleşti. Mevcut Başkan Altunok, görevini İlknur Ünal’a devrederek, vazifesini tamamladı. AK Parti’de il başkanlığıyla başlayan değişim süreci kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarında devam ediyor. Bu kapsamda 2013 yılından bu yana kadın kolları başkanlığı görevini yürüten Altonuk’un yerine dün genel merkez tarafından İlknur Ünal’ın ataması gerçekleşti.
GENÇLİK TAMAMLANDI
Öte yandan partinin gençlik kollarında başlayan ilçe kongrelerinin de sonuna gelindi.
İlçe teşkilatlarında gerçekleşen gençlik kolları kongreleriyle bazı ilçelerde göreve yeni isimler seçilirken, bazı teşkilatlarda mevcut gençlik kolları bir kez daha görev üstlendi. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Emin Erbek’in de yaş haddinden dolayı görevi devredeceği bildirildi. Erbek’in yerine getirilecek isim için partide arayışların sürdüğü bildirilirken, görevinin sonuna gelen Erbek, bugüne kadar AK Parti’nin kutlu davasına hizmet etmiş tüm gençlere teşekkür ederek, aynı azim ve inançla davasına hizmeti sürdüreceğini söyledi.

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