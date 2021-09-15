Ahilik Haftası

Ahi Evran’ın ‘Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlâk ile çalışıp, bizi geçen bizdendir.’ Sözlerini hatırlatan Başer, ‘’Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen, dürüstlüğü, iyi ahlakı, alın terini, bereketi ve eğitimi esas alan tüm kıymetli esnafımızın Ahilik Haftasını kutlar, her birine hayırlı işler bereketli bol kazançlar dilerim’’ dedi. Başer, bazı partililerle birlikte Yozgat İl Merkezindeki esnafı gezip, kutlamada bulundu.