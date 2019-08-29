Ağustos zaferler ayıdır

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayınlayan Işıksoy, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlu zaferler olduğunu söyledi.

Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Işıksoy,

"Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olmuş ve tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir zaferdir.

Bu zaferle Anadolu'nun kapıları aziz milletimize açılmıştır.

Anadolu’da yaşayan hiçbir halkın dinine, diline ve ırkına müdahale edilmemiş, zafer sonrası barış iklimi ortaya çıkartılmıştır.

Bu konuda şu hususu bir parantez içinde belirtmek istiyorum.

Malazgirt Zaferinden sonra gerek Selçuklu yönetimi gerekse Osmanlı yönetimi altında Anadolu’da her türlü inanç ve ırka mensup insan barış içinde yaşamıştır.

Kimse inancı noktasında herhangi bir zorlama ile karşılaşmamıştır.

Öyle ki Anadolu’da asırlar boyu Gayr-i Müslim nüfus Müslüman nüfustan fazla olmuştur.

Bu barış ortamını bugün Batılılar hala anlayamamaktadırlar.

Buna rağmen hala birileri Ermeni Tehciri konusunda soykırım yapıldığını iddia etmektedir.

Böyle bir soykırım yapılmadığı açık bir gerçektir.

Biz ecdadımızdan farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi mirasını devraldık.

Ecdadımızdan emanet aldığımız bu köklü mirası korumak ve yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu sebeple Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde, Sultan Alparslan'ı ve cennet vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu ayın içerisinde tarihimiz açısından eşsiz bir yere sahip olan başka bir zafer ise 30 Ağustos Zafer Bayramıdır.

Birinci dünya savaşının akabinde yaşanan talihsiz sonuç ne yazık ki Anadolu’nun düşman işgaline uğramasına sebep olmuştur.

Fakat vatan sevgisi ile dolu milletimiz el ele vermiş bu zor günleri atlatmayı başarmıştır.

Bu zaferden çıkartılması gereken onlarca ders vardır.

Fakat bu derslerden en önemlisi Kurtuluş Savaşımızın milletimizin birlik ruhu ile kazandığıdır.

Aziz milletimiz Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sunni demeden bir araya gelmeyi başarmıştır.

Bu birlik ruhunun neticesinde ise askeri ve maddi gücü yüksek olan düşman yenilmiştir.

İnanıyoruz ki Kurtuluş Savaşımızın bize verdiği en önemli ders budur. Birlik olursak üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur.

II. Viyana Bozgunundan sonra yaşanan geri çekilmemiz Sakarya Meydan muharebesi ile durdurulmuş.

Bunun neticesinde Anadolu’nun aziz milletimizin yurdu olduğu bir kere daha tescillenmiştir.

Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şüheda ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.