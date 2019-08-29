Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96718
ALTIN
288.651
DOLAR
5.8290
STERLİN
7.1233
EURO
6.4471

Ağustos zaferler ayıdır

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, Ağustos ayının Türk Milleti için zaferler ayı olduğunu belirtti.

Ağustos zaferler ayıdır

SAADET Partisi Yozgat İl Başkanı Cemil Işıksoy, Ağustos ayının Türk Milleti için zaferler ayı olduğunu belirtti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Ağustos zaferler ayıdır

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayınlayan Işıksoy, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlu zaferler olduğunu söyledi.
Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Işıksoy,
"Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olmuş ve tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir zaferdir.
Bu zaferle Anadolu'nun kapıları aziz milletimize açılmıştır.
Anadolu’da yaşayan hiçbir halkın dinine, diline ve ırkına müdahale edilmemiş, zafer sonrası barış iklimi ortaya çıkartılmıştır.
Bu konuda şu hususu bir parantez içinde belirtmek istiyorum.
Malazgirt Zaferinden sonra gerek Selçuklu yönetimi gerekse Osmanlı yönetimi altında Anadolu’da her türlü inanç ve ırka mensup insan barış içinde yaşamıştır.
Kimse inancı noktasında herhangi bir zorlama ile karşılaşmamıştır.
Öyle ki Anadolu’da asırlar boyu Gayr-i Müslim nüfus Müslüman nüfustan fazla olmuştur. 
Bu barış ortamını bugün Batılılar hala anlayamamaktadırlar. 
Buna rağmen hala birileri Ermeni Tehciri konusunda soykırım yapıldığını iddia etmektedir.
Böyle bir soykırım yapılmadığı açık bir gerçektir.
Biz ecdadımızdan farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi mirasını devraldık.
Ecdadımızdan emanet aldığımız bu köklü mirası korumak ve yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur.
Bu sebeple Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde, Sultan Alparslan'ı ve cennet vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Bu ayın içerisinde tarihimiz açısından eşsiz bir yere sahip olan başka bir zafer ise 30 Ağustos Zafer Bayramıdır.
Birinci dünya savaşının akabinde yaşanan talihsiz sonuç ne yazık ki Anadolu’nun düşman işgaline uğramasına sebep olmuştur.
Fakat vatan sevgisi ile dolu milletimiz el ele vermiş bu zor günleri atlatmayı başarmıştır. 
Bu zaferden çıkartılması gereken onlarca ders vardır.
Fakat bu derslerden en önemlisi Kurtuluş Savaşımızın milletimizin birlik ruhu ile kazandığıdır.
Aziz milletimiz Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sunni demeden bir araya gelmeyi başarmıştır.
Bu birlik ruhunun neticesinde ise askeri ve maddi gücü yüksek olan düşman yenilmiştir. 
İnanıyoruz ki Kurtuluş Savaşımızın bize verdiği en önemli ders budur. Birlik olursak üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur.
II. Viyana Bozgunundan sonra yaşanan geri çekilmemiz Sakarya Meydan muharebesi ile durdurulmuş.
Bunun neticesinde Anadolu’nun aziz milletimizin yurdu olduğu bir kere daha tescillenmiştir. 
Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şüheda ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 29.08.2019 18:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Milleti Tarih Yazdı
Türk Milleti Tarih Yazdı
Unutulmaz zafer
Unutulmaz zafer
Tüm mazlumların bayramı
Tüm mazlumların bayramı
Kutlu zaman dilimi
Kutlu zaman dilimi
Şanlı zaferin yıldönümü
Şanlı zaferin yıldönümü
Keven kutladı
Keven kutladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim