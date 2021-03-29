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Ağıralioğlu sorun dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Yozgat’ta partilileriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulunarak, sorunlarını dinledi.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:58
Ağıralioğlu sorun dinledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Yozgat’a gelerek partilileriyle bir araya geldi, ardından da esnaf ziyaretinde bulunup, sorun dinledi. Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin siyasete yeni bir soluk, yeni bir üslup kazandırmaya çalıştığını, kırmadan, dökmeden, kine, gareze teslim olmadan, hakaret ve rencide etmeden, arı, duru bir siyasi dille memleketin meselelerini çözmeye talip olduklarını söyledi. Siyasetin içerisinde ilk defa iftiralar gördüğüne vurgu yapan Ağıralioğlu, ‘’PKK ile nasıl mücadele edilir göstereceğiz. Kandil'e ne yapılırmış göstereceğiz. Teröre kim bulaşırsa hukuk kimin olduğuna bakmasın, gözünün yaşına bakmasın gereğini yapsın" dedi. Ağıralioğlu, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve partililerle birlikte İl Binasından çıkıp, Lise Caddesi'nden Saat Kulesi bölgesine kadar esnafı ziyaretinde bulundu, sorunlarını dinledi. •İhsan Çelikkaya• 

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Ağıralioğlu Sorun Dinledi
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