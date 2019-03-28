ADI GiBi MERKEZ OLDU

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret edip hem hastalarla hem de çalışanlarla sohbet etti. Başer, ‘’Gerek fiziki altyapısı gerekse teknolojik donatılarıyla dört dörtlük bir eseri daha Yozgat’ımıza kazandırdık. Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı. Her şeyin en iyisine layık olan Yozgat'a ve Yozgatlımıza hayırlı olsun’’ dedi.

Milletvekili Başer, modern tıbbi cihazlarla donatılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hasta kabulüne başlanıldığını kaydetti. Yozgat'ta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 20 olan Ünite sayısının yeni hizmet binası ile birlikte iki katına çıkarıldığını bildiren Başer, Yozgat'ın eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve hayvancılık alanlarında büyük değişim yaşadığını vurguladı. Başer, yapılan yatırımlarla istihdama da büyük katkı sağlandığını kaydetti. Başer, Diyanet Eğitim Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu, Adalet Eğitim Merkezi inşaatının da devam ettiğini aktardı. Başer, 2 bin 500 hükümlünün kalacağı cezaevi yapıldığını, inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, Yozgat merkezde olduğu gibi ilçelerde de eğitim, sağlık alanında çok sayıda hizmet sunulduğunu dile getirdi.

