Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91855
ALTIN
228.259
DOLAR
5.3440
STERLİN
7.1348
EURO
6.0134

ADI GiBi MERKEZ OLDU

YOZGAT Şehir Hastanesi bölgesinde inşa ettirilip, hasta kabulüne başlayan yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hastaları memnun etti.

ADI GiBi MERKEZ OLDU

YOZGAT Şehir Hastanesi bölgesinde inşa ettirilip, hasta kabulüne başlayan yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hastaları memnun etti.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
39 Okunma
ADI GiBi MERKEZ OLDU

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret edip hem hastalarla hem de çalışanlarla sohbet etti. Başer, ‘’Gerek fiziki altyapısı gerekse teknolojik donatılarıyla dört dörtlük bir eseri daha Yozgat’ımıza kazandırdık. Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı. Her şeyin en iyisine layık olan Yozgat'a ve Yozgatlımıza hayırlı olsun’’ dedi.
Milletvekili Başer, modern tıbbi cihazlarla donatılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hasta kabulüne başlanıldığını kaydetti. Yozgat'ta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 20 olan Ünite sayısının yeni hizmet binası ile birlikte iki katına çıkarıldığını bildiren Başer, Yozgat'ın eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve hayvancılık alanlarında büyük değişim yaşadığını vurguladı. Başer, yapılan yatırımlarla istihdama da büyük katkı sağlandığını kaydetti. Başer, Diyanet Eğitim Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu, Adalet Eğitim Merkezi inşaatının da devam ettiğini aktardı. Başer, 2 bin 500 hükümlünün kalacağı cezaevi yapıldığını, inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, Yozgat merkezde olduğu gibi ilçelerde de eğitim, sağlık alanında çok sayıda hizmet sunulduğunu dile getirdi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Oktay’dan destek
Oktay’dan destek
Erdemir’den senetli taahhüt
Erdemir’den senetli taahhüt
HAZIRLIKLAR TAMAM
HAZIRLIKLAR TAMAM
ADAYLARA DESTEK TURU
ADAYLARA DESTEK TURU
Seçmene taahhütte bulundu
Seçmene taahhütte bulundu
Engeller aşılacak
Engeller aşılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim