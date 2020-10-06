Adaylığını açıkladı

MHP Yozgat merkez İlçe eski Başkanı Tekin Irgatoğlu, 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek il kongresinde başkanlık görevine talip olduğunu resmen açıkladı. Gazetemiz bürosunu ziyaret edip, Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden Irgatoğlu, teşkilatın içerisinden gelen bir isim olduğunu, hem teşkilatı hem de Yozgat’ın beklentilerini bildiğini, bunlara cevap verebilmek için göreve talip olduğunu söyledi. Irgatoğlu, ‘’Birçok kademesinde bugüne kadar görev almaktan şeref duyduğum Milliyetçi Ülkücü Hareket içerisinde ne görev tevdi edildi ise hakkıyla yerine getirmek adına çalıştım. Çocuk yaşlarda içinde bulunduğum Ülkü Ocakları’ndan sonra 2014 yılında yaptığım Belediye Meclis Üyeliği görevine müteakip partimizin Merkez İlçe Başkanlığı görevini devraldım. 2014-2020 yılları arasında 6 yıllık süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı olarak görev aldığım partimde Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Genel Merkezimizin müsaadesiyle yeni dönem için İl Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum’’ dedi. Irgatoğlu, görev yaptığı, yapacağı makamların kendilerine bir süre için emanet olarak verildiğine dikkat çekti. Irgatoğlu, ‘’’’Bu zamana kadar tarafıma tevdi edilen tüm görevlerde bana emanet olan makamlarda adil, hakkaniyetli ve Ülkücü duruşa yakışır bir şekilde teşkilatıma hizmet etmek için var gücümle çalıştım. Merkez İlçe Kongremizde yaptığım konuşmamda da her zaman davamın ve liderimin emrinde olacağımı dile getirmiştim. Bugün bu görev için aday gösterilmem de benim için büyük bir onur kaynağıdır. Ülkücü duruş ve dava şuuru ile tüm teşkilatlarımızın da destekleri ile bu kutlu dava adına en iyisini yapmak için çalışacağız’’ diye konuştu.