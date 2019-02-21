Adaylardan destek

Çanakkale Savaşı’nda yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenini şehit veren, Türkiye’nin en köklü liseleri arasında bulunan Yozgat Lisesi’ne şeref madalyası verilmesi için imza kampanya başlatılmıştı. Bu kapsamda Cumhuriyet Alanı’nda devam eden imza kampanyasına MHP adayı Mehmet Erdemir de katıldı. MHP’li Erdemir, duyarlılıklarından dolayı kampanyayı düzenleyen isimlere teşekkür etti. Erdemir, “Bu vesileyle bu kıymetli eğitim ocağından cepheye giderek şehit düşen kahraman öğrencilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyorum” şeklinde konuştu.

DP Yozgat Belediye Başkanı Abdullah Doğan da imza kampanyasına destek veren siyasilerden oldu. İmza kampanyasına katılan DP adayı Abdullah Doğan da, Çanakkale’de şehit düşen Yozgat Lisesi mensuplarını minnetle andığını ifade ederek, kampanyaya öncülük edenlere teşekkür etti.

Haber: Mustafa TEKER



