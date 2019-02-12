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Adaylar şoförlerle buluştu

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir Yozgat şoförleriyle buluştular. İki aday da seçim ziyaretleri kapsamında şoförlerin konuğu oldu.

Adaylar şoförlerle buluştu

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir Yozgat şoförleriyle buluştular. İki aday da seçim ziyaretleri kapsamında şoförlerin konuğu oldu.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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Adaylar şoförlerle buluştu

AK Partili Celal Köse, Yozgat Şoförler Cemiyeti’nde şoförlerle bir araya gelirken, MHP’li Mehmet Erdemir ise Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde dolmuş şoförleriyle buluştular. Celal Köse, Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı’yı da ziyaret ederek, şoför esnafının sorun ve sıkıntılarını dinledi. Mehmet Erdemir ise şehir içi ulaşımı sağlayan dolmuş şoförleriyle Yozgat’ın ulaşımda yaşadığı sorunları dinledi. İki aday da aynı zamanda ev toplantılarıyla çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
Haber:Mustafa TEKER

 

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