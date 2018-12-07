Adaylar netleşiyor

Yozgat’ta siyasi partiler aday gösterecekleri isimleri genel merkezlerde netleştirirken önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edecekler. AK Parti Yozgat Belediye Başkanı adayını geçtiğimiz hafta açıklarken, ilçe belediye başkanlarını da büyük ölçüde netleştirdi. AK Parti’nin tıpkı il adayı gibi, ilçe adaylarını da anketler ve milletvekilleriyle yapılan istişareler neticesinde belirlediği öğrenildi. AK Parti’nin ilçe belediye başkan adaylarının 14 Aralık tarihinde ilan edileceği bildirildi. MHP cephesinde de aday belirleme çalışmalarının sonuna gelindiği aktarıldı. MHP’nin il belediye başkanını belirlemek üzere olduğu, bazı ilçelerde ise ülkücü camia tarafından tanınan isimlerin aday gösterilebileceği gelen bilgiler arasında. Son genel seçimlere Millet İttifakı adı altında ittifak halinde katılan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nde de ilçe adaylarının netleştiği belirtildi. Üç partinin Yozgat Belediye Başkan adayını ‘rozetsiz başkan’ formülüyle ortak bir aday göstermek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise partisinin dünkü aday tanıtım toplantısında, yerel seçimlerde gazete, televizyon ve sosyal medyayı kullanacaklarını gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak kampanyalardan uzak duracaklarını bildirdi.

