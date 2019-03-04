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ADAYLAR KESİNLEŞTİ

CUMHURBAŞKANI ve 27’inci dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Yozgat seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

ADAYLAR KESİNLEŞTİ

CUMHURBAŞKANI ve 27’inci dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Yozgat seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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ADAYLAR KESİNLEŞTİ

Bağımsız adaylar dahil, kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca belirlenip, ilan edildi. İl seçim kurulu birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımını yapacağı bildirildi. Seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edildi. Yurt genelinde seçime, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek. Yurt genelinde 13 parti seçime girerken, bunlardan 8 parti Yozgat merkezde Belediye Başkanlığı için aday gösterdi. Yozgat Merkezde Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, HÜDAPAR ve HDP’nin adayı bulunmuyor.  CHP Yozgat merkezde İYİ Parti adayını ve Belediye Meclis Üyesi adaylarını destekliyor. Yozgat’taki birleşik oy pusulasında soldan sağa doğru ilk sırada Saadet Partisi’nden Ziya Koçak, 2’inci sırada Bağımsız Türkiye Partisi’nden Abdullah Güngör, 3’üncü sırada Türkiye Komünist Partisi’nden Sait Akıllı, 4’üncü sırada Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Celal Köse, 5’inci sırada Demokrat Parti’den Abdullah Doğan, 6’ıncı sırada Milliyetçi Hareket Partisi’nden Mehmet Erdemir, 7’incisırada İYİ Parti’den Metin Özışık, 8’inci sırada Demokratik Sol Parti’den Abdulbaki Yıldız, 9’uncu sırada Bağımsız Bekir Korkmaz, oy pusulasının son sırasında ise Bağımsız Kazım Arslan yer aldı. Yozgat Merkez ilçe ile birlikte ilçe ve belde belediye başkan adayları da belirlenip, tüm ilçelerde ilan edildi. 
 

Son Güncelleme: 03.03.2019 17:16
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