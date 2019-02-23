Adaylar istihdama yöneldi

Köse, ‘’Şehrimizin istihdamını artırmak amacıyla şehrimizin yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılacak kilit parke ve bordür üretim tesisi kuracağız. Belediye ekonomisine katkı sağlayacağız. Yeni Organize Sanayi Bölgesinin Yozgat’ımıza kazandırılmasını hızlandıracağız. Süt üretim tesisinin faaliyete geçirilmesini hızlandıracağız. İstihdamı ve üretimi artırıcı her türlü girişime destek vereceğiz. Ticaret ve Meslek odaları ile uyumlu bir şekilde çalışacağız’’ dedi.