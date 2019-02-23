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Adaylar istihdama yöneldi

YOZGAT AK Pati Belediye Başkan Adayı Celal Köse, istihdamı artırmak amacıyla, hanımların çalışabileceği, şehrin peyzaj çalışmalarında kullanılacak bitkilerin üretilebileceği sera ve botanik bahçeler kuracaklarını söyledi.

Adaylar istihdama yöneldi

YOZGAT AK Pati Belediye Başkan Adayı Celal Köse, istihdamı artırmak amacıyla, hanımların çalışabileceği, şehrin peyzaj çalışmalarında kullanılacak bitkilerin üretilebileceği sera ve botanik bahçeler kuracaklarını söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Adaylar istihdama yöneldi

Köse, ‘’Şehrimizin istihdamını artırmak amacıyla şehrimizin yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılacak kilit parke ve bordür üretim tesisi kuracağız. Belediye ekonomisine katkı sağlayacağız. Yeni Organize Sanayi Bölgesinin Yozgat’ımıza kazandırılmasını hızlandıracağız. Süt üretim tesisinin faaliyete geçirilmesini hızlandıracağız. İstihdamı ve üretimi artırıcı her türlü girişime destek vereceğiz. Ticaret ve Meslek odaları ile uyumlu bir şekilde çalışacağız’’ dedi.

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