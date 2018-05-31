Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102640
ALTIN
188.915
DOLAR
4.5038
STERLİN
5.9986
EURO
5.2606

Adaylar ilçeleri geziyor

AK Parti Yozgat Milletvekili adayları Sibel Yıldırım ve İskender Minar, farklı ilçelerde seçmenlerle bir araya geldi.

Adaylar ilçeleri geziyor

AK Parti Yozgat Milletvekili adayları Sibel Yıldırım ve İskender Minar, farklı ilçelerde seçmenlerle bir araya geldi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
147 Okunma
Adaylar ilçeleri geziyor

AK Parti’nin Yozgat’ta ilk kadın adayı olan Sibel Yıldırım, Çayıralan ve Çandır ilçe ziyaretlerinde halkın teveccühü ile karşılandı. Çayıralan’da yaşlı bir teyzenin, “Biz kadın milletvekilimizi bekliyorduk, ne iyi ettin de geldin, aslanım Sibel” şeklindeki yorumu renkli anların yaşanmasına sebep oldu. Beraberinde Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ve parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sabah erken saatlerde Çayıralan’a giden Yıldırım, burada Belediye Başkanı Yasin Şahiner, ilçe başkanı Arif Akpınar, Kadın Kolları Başkanı Nevin Efe Yiğit, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldırım, Çayıralan’da kadın teşkilatı ile geçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Çandır İlçesine geçti.
YOZGAT’IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, Yozgat’ın çehresinin AK Parti eserleri ile değiştiğini söyledi. Minar, seçim çalışmaları kapsamında Şefaatli ilçesini ziyaret etti. AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Ömer Sarı ve Yerköy İlçe Başkanı Aziz Başak ile vatandaşlarla bir araya geldi hayır dualarını istedi. Esnaflar odası ve ticaret odasını ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile de bir araya geldi.  “Partimize olan sevgi, teveccüh sokakta kendini hissettiriyor. Vatandaşlarımız AK kadroları bağrına basıyor” diyen İskender Minar, AK Parti’nin görevi teslim aldığı günden beri, bayrağı düşürmeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile ‘sırat-ı müstakim üzere yürüyerek’ hedefine varmaya çalıştığını söyledi. Emanetin sahibinin millet olduğunun bilincinde olduklarını,  hiç akıllarından çıkarmadıklarını vurgulayan Minar, bu hassasiyetle yapılan 15 yıllık AK Parti hizmetlerinin Yozgat’ın çehresini değiştirdiğini kaydetti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
GENÇLERLE KONUŞTUNUZ MU?
GENÇLERLE KONUŞTUNUZ MU?
Reçetemiz hazır
Reçetemiz hazır
CHP seçim bürosu açıldı
CHP seçim bürosu açıldı
Bozdağ, CHP’ye yüklendi
Bozdağ, CHP’ye yüklendi
Seçileceğimize inanıyoruz
Seçileceğimize inanıyoruz
KADINLARIN SEÇİMİ
KADINLARIN SEÇİMİ

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim