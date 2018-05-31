Adaylar ilçeleri geziyor

AK Parti’nin Yozgat’ta ilk kadın adayı olan Sibel Yıldırım, Çayıralan ve Çandır ilçe ziyaretlerinde halkın teveccühü ile karşılandı. Çayıralan’da yaşlı bir teyzenin, “Biz kadın milletvekilimizi bekliyorduk, ne iyi ettin de geldin, aslanım Sibel” şeklindeki yorumu renkli anların yaşanmasına sebep oldu. Beraberinde Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ve parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sabah erken saatlerde Çayıralan’a giden Yıldırım, burada Belediye Başkanı Yasin Şahiner, ilçe başkanı Arif Akpınar, Kadın Kolları Başkanı Nevin Efe Yiğit, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldırım, Çayıralan’da kadın teşkilatı ile geçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Çandır İlçesine geçti.

YOZGAT’IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, Yozgat’ın çehresinin AK Parti eserleri ile değiştiğini söyledi. Minar, seçim çalışmaları kapsamında Şefaatli ilçesini ziyaret etti. AK Parti Şefaatli İlçe Başkanı Ömer Sarı ve Yerköy İlçe Başkanı Aziz Başak ile vatandaşlarla bir araya geldi hayır dualarını istedi. Esnaflar odası ve ticaret odasını ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile de bir araya geldi. “Partimize olan sevgi, teveccüh sokakta kendini hissettiriyor. Vatandaşlarımız AK kadroları bağrına basıyor” diyen İskender Minar, AK Parti’nin görevi teslim aldığı günden beri, bayrağı düşürmeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile ‘sırat-ı müstakim üzere yürüyerek’ hedefine varmaya çalıştığını söyledi. Emanetin sahibinin millet olduğunun bilincinde olduklarını, hiç akıllarından çıkarmadıklarını vurgulayan Minar, bu hassasiyetle yapılan 15 yıllık AK Parti hizmetlerinin Yozgat’ın çehresini değiştirdiğini kaydetti.

