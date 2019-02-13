Adaylar hediyeleşti

Diyanet Yayınlarının satışa sunulacağı Kitap Evi açılışına AK Parti Belediye Başkan Adayı Duran Cesur ve Sarıkaya Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel de katıldı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, günün anısına AK Parti Adayı Duran Cesur’a kitap hediyesinde bulundu.

Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran Cesur da, Ömer Açıkel’e kitap hediye edip teşekkür etti.

Ömer Açıkel, kitap kardeşliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle gençlerin kitap okumasını ve arkadaşlar arasında kitap hediyeleşmesini yaygınlaştırmalarını istedi.