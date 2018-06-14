Adaylar dört bir yanda

Yozgat’ın dört bir yanına dağılan AK Partili adaylar seçmen buluşmalarını sürdürüyor. Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, önceki gün Çekerek ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çekerek’i ziyaret eden Bakan Bozdağ, burada partisinin seçim karargahında partililere ve seçmenlere hitap etti. İlçedeki esnafı da ziyaret eden Bakan Bozdağ, Çekerek’e yapılan yatırım ve hizmetlerin devamı için yeniden destek istedi. Yusuf Başer ise beraberindeki heyet ile Yozgat Adli Tıp Kurumu’nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Yozgat’a yapılan yatırım ve hizmetlerin tek tek devreye girdiğine dikkat çeken Başer, hizmetlerin süreceği vurgusunu yaptı. Sibel Yıldırım ise Meydan Yeri esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İskender Minar, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Şefaatli ilçesinde tertiplenen Gençlerle Buluşma Toplantısına katılarak, ilçe gençleriyle sohbet etti.