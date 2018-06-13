Adaylar çalışıyor

Boğazlıyan ve çevresindeki ilçelerde çeşitli ziyaretlerde bulunan Yücel, "Halkımızdan aldığımız destek, Yozgat'ın İYİ düşündüğünü göstermektedir. Vatandaşlarımızın da desteğiyle, Liderimiz Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacak ve onun önderliğinde iktidara geleceğiz" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Adayları, gördükleri ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Kuruluşundan bu yana İYİ Parti içerisinde yer alıyorum. Siyasete İYİ Parti’den devam ediyorum. Boğazlıyan ve beldelerimizdeki ziyaretlerimizi tamamladık. Köylerimizde bir takım ziyaretlerde bulunduk. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Genel Başkanımız Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok iyi tepkiler aldık. Olumlu tepkiler alıyoruz’’ diye konuştu.

