Adayımız sahada

Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, 'Bazı yayın organlarında Yozgat’ta AK Parti’nin Belediye Başkan Adaylarını geri çekeceği şeklinde yer alan iddialar doğru değildir. İl, İlçe, Belde Belediye Başkan Adaylarımız çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Memleket işigönül işi diyerek çıktığımız bu yolda, 31 Mart Akşamı bütün beldelerimizde, ilçelerimizde ve ilimizde zaferle taçlandırmak adına çalışmalarımız devam etmektedir'' dedi.

Kılıç, Yozgat halkının asılsız haberlere itibar etmemelerini de rica edtti, parti genel merkezinden resmi açıklama yapılmadan iddiaların sadece söylentiden ibaret olduğunu kaydetti.