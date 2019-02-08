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Adayımız sahada

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sonrasında basına yansıyan haberlerin, Yozgat ile ilgili kısmının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Adayımız sahada

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sonrasında basına yansıyan haberlerin, Yozgat ile ilgili kısmının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Adayımız sahada

Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, 'Bazı yayın organlarında Yozgat’ta AK Parti’nin Belediye Başkan Adaylarını geri çekeceği şeklinde yer alan iddialar doğru değildir. İl, İlçe, Belde Belediye Başkan Adaylarımız çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Memleket işigönül işi diyerek çıktığımız bu yolda, 31 Mart Akşamı bütün beldelerimizde, ilçelerimizde ve ilimizde zaferle taçlandırmak adına çalışmalarımız devam etmektedir'' dedi.
Kılıç, Yozgat halkının asılsız haberlere itibar etmemelerini de rica edtti, parti genel merkezinden resmi açıklama yapılmadan iddiaların sadece söylentiden ibaret olduğunu kaydetti.

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