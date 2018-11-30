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Adayı halk seçsin

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık parti il başkanlarına çağrıda bulunarak ‘Yozgat’ın adayını Yozgatlı seçsin’ dedi.

Adayı halk seçsin

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık parti il başkanlarına çağrıda bulunarak ‘Yozgat’ın adayını Yozgatlı seçsin’ dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Adayı halk seçsin

İYİ Parti İl Sekreteri Seyfi Bayrak ise projenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İYİ Parti’de düzenlenen basın toplantısında Özışık partisiz başkan adayı formülünü, partinin İl Sekreteri Bayrak ise düşünülen formülün detaylarını aktardı. Seyfi Bayrak “Yozgat’ta zemherinin ayazını yemeyen, kum dökenin suyunu içmeyen, çanak peynirini parmak çörekle katık etmeyen Yozgat’ı bilmez” diye konuştu.Yozgat halkının kendilerine ‘Yozgat’ın adayını ortaya çıkarın’ çağrısı yaptığını ifade ederek, “Biz CHP İl Başkanı ile bir araya geldik. CHP, Saadet Partisi, DP, BBP hepsini bu birlikteliğe davet edeceğiz. Bu maksatla Cumartesi günü 14 ilçenin tamamı için tüm alternatifleri konuşacağız” ifadelerini kullandı.  İl Başkanı Özışık ise, Cumhuriyet Alanı’na sandık konularak, halkın aday görmek istedikleri isimler için demokratik bir ön oylama da yapabileceklerini dile getirdi.

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