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ADAY TERCiH EDiLECEK

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, İleri’nin Belediye Başkan adaylarını ağırladığı söyleşi köşesinin konuğu oldu...

ADAY TERCiH EDiLECEK

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan, İleri’nin Belediye Başkan adaylarını ağırladığı söyleşi köşesinin konuğu oldu...

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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ADAY TERCiH EDiLECEK

DP Adayı Doğan Türkiye’de artık partilerin değil, adayların önemli olduğu bir sürece girildiğini belirtti, 33 yıldır Yozgat’ta yaşayan, Yozgat’ın soru ve sıkıntılarıyla ilgilenen bir isim olduğunu söyledi. Her seçim sürecinde Yozgat’ın menfaatine olan konularda ortaya çıkarak görüş, düşünce ve çalışmalarını adaylar ve kamuoyu ile paylaştığını anlatan Doğan, “Lakin bugüne kadar hiçbirisinin yapıldığını ve dikkate alındığını görmedim” dedi.
İRADEMİ ORTAYA KOYDUM
DP Adayı Abdullah Doğan, Yozgat için sorumluluk alarak ortaya çıktığını ve kendi iradesini ortaya koyarak Belediye Başkanlığı makamına talip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye’de artık parti rüzgarlarının esmediği bir dönem yaşandığını savunan Doğan, “Artık partiler değil, bizzat adaylar güçlü olmalı, onlar ortaya bir şeyler koyabilmeli. Özetle partilerin en önemsiz zamanıdır” diye konuştu. Doğan, daha öncekilerin ve mevcutların ortaya bir şey koyamadıklarını gördüğü için aday olduğunun altını çizdi. Seçmenin, denenmişlerin dışında kendisine gönül rahatlığıyla oy verebileceğinin de altını çizdi.
DP Adayı Abdullah Doğan, gelişen süreçte AK Parti ve MHP’nin tabanın sesini dinlemediğini, Yozgat’ı ileri götürecek adaylar belirlemediğini iddia etti. Bu gerekçelerden dolayı seçmenin kendisini tercih edebileceğini belirten Doğan, “Başlangıçta bir muhalefet oluşsun bu muhalefetin ortak adayı olayım düşüncesi vardı bende. Lakin muhalefetin de çok kaygısının olmadığını gördüm. Birleşip bir şeyler yapma düşüncesi onlarda da olmadı ve ben bu sorumluluğu üzerime alarak yola çıktım. Diğer adaylardan daha farklı söylemlerim ve projelerim mevcut. Ben diğerlerinden daha iyi yapacağım, daha iyi çalışacağım. Projeler ve Yozgat’ı tanıma noktasında da iyi bir adayım” şeklinde konuştu.
ADALET SIKINTISI VAR
DP Adayı Abdullah Doğan, Belediye Başkanı seçilmesi durumunda, ilk olarak adalet sıkıntısını çözeceğini vurguladı. Adalet konusunu somut hale getirmenin zor olduğunu da hatırlatan Doğan, “Lakin şehirde herkesin şikayet ettiği bir şey var aslında” dedi. İlk olarak uzlaşma yönüne gideceğini belirten Doğan, “Mesela Büyük Cami altında bir keşmekeş var, taksici esnafının kaldırım ve park yeri şikayeti var. Bunlar rutin olarak uğraşılacak şeylerdir. Bunlar proje değildir zaten. Ama proje haline getirdiğim şeyler de var” ifadelerini kullandı.
TRAFİĞİ DÜZENLEYECEĞİM
Ulaşımla ilgili şehirde problemler bulunduğunu söyleyen Doğan, “Mesela Yozgat’a son yıllarda çok fazla kırmızı ışık uygulaması yapıldığını görüyorum” diye konuştu. Elektrikler kesildiğinde, sinyalizasyonların çalışmadığında daha akıcı bir trafik görüldüğünü hatırlatan Doğan, “Şehir içi trafiği yeniden düzenleyeceğim. Avrupa’dan aldığım modeller var. İsviçre’de yerinde gördüğüm trafik uygulamalarını Yozgat’ta çok rahat hayata geçirebiliriz. Yozgat’ı ikiye bölen ana yolumuz var. Çevre yolu yapılması şart Bu hükümetle alakalı lakin biz de üzerimize düşenin fazlasını yapacağız” dedi.
RAYLI SİSTEM GELECEK
Yozgat’ın raylı sistem özlemi bulunduğuna dikkat çeken Abdullah Doğan, göreve gelir gelmez raylı sistem yapımı başlatacağını belirtti. Fizibilite ve yapım sürecinin kolay olmadığını vurgulayan Doğan, “Ama Yozgat’ın raylı sistem ile tanışması gerekiyor” dedi. İlk olarak Saat Kulesi ile Spor Vadisi arası düz bir hat üzerinde raylı sistem yapılacağını aktaran Doğan, daha sonra Kent Park bölgesinden Şehir Hastanesi’ne çıkacak raylı sistem planlanacağının vaadini verdi. DP Adayı Doğan, “ Burada belediye bütçesini de düşünürsek, bunun bir şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerekiyor. İlk hayata geçireceğim icraatlar bunlar olacaktır” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.
 

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