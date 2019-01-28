Aday tanıtıldı

İttifak adayı Altun’un aday tanıtım toplantısına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte katılarak, konuşma yaptı. Keven, “Hem CHP’li adaylarımızla hem de Millet İttifakımız ile birlikte ortak adayımız olacak. İyi Partili adaylarımızla Yozgat'ta sorun yumağı haline gelmiş belediyelerimizi öncelikle borç batağından kurtarıp, ardından da ilçe halkının sorunlarını bire bir dinleyerek, birlikte çözüm üreteceğiz’’ dedi.

Daha sonra İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık ve CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da partililere hitaben birer konuşma yaptı.

