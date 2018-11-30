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ADAY OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemine uyum kapsamında hazırlanan yerel seçimler uyum paketinde 18 yaşını dolduranların da muhtar seçilebilmesinin önünün açılmasının ardından gençler de adaylık için yola çıktı.

ADAY OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemine uyum kapsamında hazırlanan yerel seçimler uyum paketinde 18 yaşını dolduranların da muhtar seçilebilmesinin önünün açılmasının ardından gençler de adaylık için yola çıktı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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ADAY OLDU

Yukarı Nohutlu Mahallesi Muhtar Adayı Suat Çelik, hizmet için aday olduğunu söyledi. Çelik, ‘’Gençlerin önünün açılması bizi son derece mutlu eden bir durum. Artık gençlerin gerek siyasette gerekse idarecilikte olması gerekiyor ki günümüz şartları bunu zaten gerektiriyor. Bende buna öncü olmak adına adaylığımı açıkladım. İsminin muhtarlık olmasından dolayı çoğu kişinin çekindiğini bu işe baş koyduğumda daha da iyi anladım.  Muhtar kelimesi akla ‘40-50 yaşlarında bir insan profili’ getiriyor. Oysaki bunun adı mahalle yöneticisi yada mahalle başkanı olmuş olsa inanıyorum ki her mahalleden genç adaylar daha çok çıkacak ve daha başarılı işlere imza atacaklardır’’ dedi.

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