ADAY BELLİ OLACAK

Millette karşılığı bulunan, Anadolu insanının derin sevgi ve hürmet beslediği bir isim.

Böyle bir ismi, bir de MHP destekleyince, şansı o kadar yüksek ki.

Muhalefet cephesinin işi oldukça zor…

Bunu iyi bilen ana muhalefet CHP, uzun süredir adayını açıklamadı ama aday belirleme çalışmalarını da hiç kesmedi.

Ben bu satırları yazarken, kulislere Muharrem İnce ismi düşmüş, hatta hazırlanan afişlerin fotoğrafları sosyal medyaya sızmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sık eleyip ince dokuyarak, Erdoğan’ın karşısına en doğru ismi koymaya çalıştı.

CHP, bugün tertipleyeceği toplantıyla, adayını ilan edecek.

CHP, öyle bir isim sunmalı ki, Yozgat gibi Anadolu vilayetlerinde karşılık bulsun.

Aday öyle biri olmalı ki, Anadolu’nun köylüsü, yerlisi ‘bizden biri’ diyebilsin.

Balkondan el sallayana çay içmeye giden bir Cumhurbaşkanı var Türkiye’de.

O’nun karşısına çıkan isim de hem güçlü bir siyasetçi, hem mütevazı bir halk insanı olsun.

Bakalım bu kriterde bir isim sunabilecek mi CHP?

CHP’nin adayı Akşener’in gölgesinde mi kalacak, muhalefet cephesinde heyecan mı uyandıracak?

CHP, geçmişte MHP ile birlikte icat ettiği “Ekmek için Ekmeleddin” temasına yakın bir adayla mı çıkacak hep birlikte göreceğiz…

TIRIN TIRIN ADAY…

Yozgat’ın en özgür adayı ve siyasetçisidir o.

Özgür Yunus Emre Çelikkaya…

Engellerini aşmış, engelsiz bir isim…

Evet, sosyal medyayı kullanarak bağımsız milletvekili adaylığını ilan etti.

Çok sayıda Yozgatlı da açık bir şekilde adaylığını destekledi.

Kimisi afiş desteği sundu, kimisi ise aracıyla konvoy yapma sözü verdi.

Çünkü Yozgatlı seçmen onun gibi saf ve temiz politikacıya yıllardır susamıştı.

Yunus Emre Çelikkaya, bağımsız milletvekili adaylığıyla bizlere neleri hatırlattı?

-Milletin uzun yıllardan beri göremediği, politikadaki samimiyeti…

-Çok uzun yıllardan beri göremediğimiz dürüst siyasetçi profilini…

-Yine çok çok uzun yıllardan beri göremediğimiz, herkesi kucaklayan siyasetçi profilini…

-Herkesin ayrıştığı-kutuplaştığı bir süreçte birleştiriciliği yeniden hatırlattı!

İyi ki aday oldun Yunus Reis!

Keşke hepimiz sendeki o güzel yüreği, temiz kalbi taşıyabilse…

Keşke herkes senin gibi tüm insanları şartsız- istisnasız sevgi ve muhabbetle kucaklayabilse…

Bu seçimlerde oyum da, kalbim de seninle Yunus Reis…



ÇAKIR DA BAŞVURU YAPTI

Yozgatlı vatandaşların sevgisini ve saygısını kazanmış bir isim.

Eczacı Mehmet Ali Çakır…

Dün, MHP genel merkezine başvurusunu yaptı, aday adaylığını ilan etti.

Mehmet Ali Çakır, Yozgatlıların düğününe-cenazesine koşturan bir isim.

Mehmet Ali Çakır, Yozgatlıların sevincine-hüznüne her daim ortak olan bir isim.

Gençlerle arasını iyi tutan, fırsat buldukça gençlere seminerleriyle, sohbetleriyle ufuklar açan bir dava adamı.

MHP’nin zor zamanlarda, zor süreçlerden geçtiği yıllarda, listedeki konumunu hiçe sayarak canla-başla çalışmış bir isim.

Çakır’ın listedeki yeri bu kez ne olacak, partisi ona nasıl bir şans tanıyacak ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

Yolu-bahtı açık olsun.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Adaylık müracaatı yapmayan Yozgatlı eski bakanı.

*TRT Radyo’da gündemi değerlendiren, yeniden vekil olmak isteyen milletvekilini.

*Aday adayı evladına danışmanlık yapan deneyimli eski siyasetçi babayı.

