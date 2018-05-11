Aday adaylığını duyurdu

Daha önce MHP’nin değişik kademelerinde görev yapan, milletvekili ve belediye başkan adayı olarak seçim yarışlarına katılan tecrübeli siyasetçi Çakır, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim” anlayışıyla aday adayı olduğunu belirtti. Türkiye’nin en kritik ve önemli seçimlerden bir tanesini yapacağına dikkat çeken Çakır, MHP’nin bu süreçte kişisel çıkar ve politik menfaatleri bir kenara bırakarak Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, huzuru ve dirliğinden yana tavır aldığına vurgu yaptı.

Türk Milleti’nin MHP tarafından atılan bu önemli adımı takdirle karşıladığını söyleyen Çakır, “Bizler de elimizi taşın altına koyarak ilimiz, milletimiz ve ülkemiz için bu sorumluluğa, bu hizmete, bu vazifeye talibiz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu da Çakır’a çıktığı yolda başarı diledi.

