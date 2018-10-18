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Aday adayı oldular

YEREL seçimlerde belediye başkanlığına talip olan CHP’li isimler partilerine müracaat ederek aday adayı oldular.

Aday adayı oldular

YEREL seçimlerde belediye başkanlığına talip olan CHP’li isimler partilerine müracaat ederek aday adayı oldular.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Aday adayı oldular

Çayıralan Belediye Meclis Üyesi Ömer Codar ve Boğazlıyan eski belediye başkan yardımcısı Yusuf Fatih Canagir, partilerine müracaat ederek aday adaylık evraklarını takdim ettiler. CHP Çayıralan Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Codar, ilçe başkanı Mutullah Üstün’e adaylık dilekçesini takdim etti. Çayıralan halkına, partisine ve ekibine güvendiğini dile getiren Codar, “Çünkü Allah’ın izniyle uygulanabilir projelerimizle Çayıralan’ın kötü kaderini değiştireceğiz” dedi. Boğazlıyan Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Fatih Canagir ise aday adaylığını ilan ederek, partili partisiz bütün vatandaşların desteğini istediğini ifade etti.

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