Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93162
ALTIN
210.275
DOLAR
5.3360
STERLİN
6.8639
EURO
6.0770

Açıkgöz’den ziyaret

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı Yüksek İnşaat Mühendisi Serdar Açıkgöz, gazetemizi ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

Açıkgöz’den ziyaret

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı Yüksek İnşaat Mühendisi Serdar Açıkgöz, gazetemizi ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

16 Kasım 2018 Cuma 16:59
7 Okunma
Açıkgöz’den ziyaret

Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ı ziyaret eden Açıkgöz, yerel seçimleri Yozgat’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Açıkgöz’den Ziyaret
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TARIM BiTiYOR!
TARIM BiTiYOR!
Keven ‘Asbestli’ boruları sordu
Keven ‘Asbestli’ boruları sordu
Başvurular devam ediyor
Başvurular devam ediyor
Yeşilkaya aday oldu
Yeşilkaya aday oldu
Süre uzatıldı
Süre uzatıldı
AK Parti’den başvurular sürüyor
AK Parti’den başvurular sürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim