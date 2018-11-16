Açıkgöz’den ziyaret

Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ı ziyaret eden Açıkgöz, yerel seçimleri Yozgat’a hayırlı olması temennisinde bulundu.
16 Kasım 2018 Cuma 16:59
7 Okunma
AK Parti Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı Yüksek İnşaat Mühendisi Serdar Açıkgöz, gazetemizi ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.
Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ı ziyaret eden Açıkgöz, yerel seçimleri Yozgat’a hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol