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Açıkgöz, Köse'yi tebrik etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.

Açıkgöz, Köse'yi tebrik etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Açıkgöz, Köse'yi tebrik etti

Köse'yi makamında ziyaret eden Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.  Açıkgöz, Başkan Köse'nin çalışkanlığı, üretkenliğiyle gece gündüz emeği ile Yozgat'a hizmet edeceğini belirterek, "Belediye Başkanımız Köse, teşkilatımızda güzide bir kardeşimizdir. Yapılacak hizmetlerle kazanan Yozgat olacaktır.  Allah hayırlı eylesin. Yozgat, Orta Anadolu'nun güzide, insanlarının yiğit olduğu güzel bir ilimiz. Yerel seçimler şehir merkezlerinde belediye başkanlarının seçimiydi ama ülkenin genel konjonktürü ile 'beka' seçimi haline dönüştü. Yozgatlı hemşehrilerimiz de hem Cumhurbaşkanımıza hem AK Parti'mize hem de Celal kardeşimize sahip çıktı. Bütün Yozgatlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Celal başkanımızın çalışkanlığı, üretkenliği ile milletvekillerimizin desteği ile AK Parti teşkilatının desteği ile Yozgat, hak ettiği daha güzel yerlere kavuşacaktır. Kazanan Recep Tayyip Erdoğan olmuştur, Cumhur İttifakı olmuştur, kazanan Yozgat olmuştur, hayırlı uğurlu olsun" dedi. Açıkgöz, Köse'ye hediye takdim ederken, Köse de ziyaretlerinden dolayı Açıkgöz ve beraberindekilere teşekkür etti.

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