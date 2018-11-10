Açıkgöz, başkanlığa talip oldu

AK Parti salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, 5 Kasım itibariyle Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı müracaatlarının başladığını söyledi. 12 Kasım tarihine kadar müracaatların devam edeceğini ifade eden Köse, ‘’5 Kasım tarihinde İl Genel Meclisi Belediye meclis üyeliği için müracaatlar başladı 3 Aralık tarihinde son bulacak. 18 Kasımda temayül yoklaması yapacağız. Ardından da 23 Kasımda üst komisyonlar çalışacak’’ dedi.

AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Serdar Açıkgöz ise, yedi buçuk yıla yakın Yozgat’ta Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptığını ifade etti. Açıkgöz, Hizmetine siyasi kulvarda gönül verdiği, aynı kutlu davayı paylaştığı AK Parti’de aday adayı olmaya karar verdiğini vurguladı. Yedi buçuk yıllık görevinin sonunda edindiği tecrübeleri, birikimleri memleketi Yozgat'ta hizmete çevirebilme adına bir fırsat olarak gördüğünün altını çizen Açıkgöz, ‘’Artık klasikleşmiş olan belediyecilik anlayışının terk edildiği, şehircilik anlayışı olarak eskiyi koruyan ve yenileyen bir aklın yanında çağımızın yeni şehir modellerinden ilham alan sosyal bir belediyecilik hedeflemekteyim. Allah nasip ederse, akıllı şehir, kültür şehri, sekin şehir, yeşil şehir, gibi her bir modelin yeri gelindiğinde örnek alındığı projeler tarafımdan kamuoyuna açıklanacaktır’’ diye konuştu.