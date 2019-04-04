Açıkel mazbatasını aldı

Sarıkaya'da ilk defa bir belediye başkanının bir önceki seçime göre oylarını artırarak yeniden seçildiği hatırlatıldı. İlk defa 5 binin üzeri oy alınıp, en yakın rakibine binin üzeri bir fark atıldığına da vurgu yapıldı. Mazbatasını alan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Seçim çalışmaları sırasında, 5 yıl boyunca yaptığımız birçok hataya ve eksikliğe rağmen, bizim samimiyetimize inanan hemşerilerimize söz verdim. Hatalar tekrarlanmayacak, yanlışlar düzeltilecek, eksikler tamamlanacak inşallah. Darda kalanların acil yardımı, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bu doğrultuda çalışmalar yapılıp hizmet kalitesi istenen seviyeye çıkarılacak. Bu hedefe ayak uyduran herkesle daha nice güzel hizmetleri yapmak dileğiyle’’ dedi.