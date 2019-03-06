Açıkel hizmetlerini anlattı

Toplantılarda 5 yıllık dönem içerisinde yaptığı hizmetleri anlatan Açıkel, bunları yeterli bulmadığını, yeni projeleri hayata geçirebilmek için bir dönem daha görevin kendisine verilmesi talebinde bulunduğunu söyledi. Açıkel, ‘’Görev yaptığımız süre içerisinde ilçemizin eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalarımızı hayata geçirmeye gayret ettik. Önümüzdeki dönem içerisinde ise, yapmış olduğumuz bu çalışmalara yenilerini eklerken, daha yaşanılabilir bir Sarıkaya için çalışmaları hayata geçireceğiz, sosyal, ekonomik, ticari, turizm gibi alanlarda bir marka olmanın adımlarını atacağız’’ dedi.