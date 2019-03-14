Açık oturum daveti

DP Yozgat İl Başkanı Üzümveren, seçmenin seçeceği adayı tanımasının en doğal hakkı olduğunu belirterek, ilimizde yerel televizyon bulunmamasının bu açıdan dezavantaj olduğunu anlattı.

DP olarak tüm adaylara çağrıda bulunan İl Başkanı Üzümveren, “Belediye tarafından meydana kurulacak bir platform ile adaylar açık oturuma katılarak, medeni bir şekilde projelerini Yozgatlı hemşerilerimize anlatmalı” dedi.

Üzümveren, Yozgatlı seçmenin bizzat seçeceği başkanını bu şekilde görüp, dinleyerek ve kıyas yaparak tercih yapma imkanına kavuşacağını vurgulayarak,

“Hemşerilerimizin bu hakkı eminim ki adaylar ve siyasi partilerce esirgenmeyecektir. Biz DP olarak bu açık oturuma hazırız” şeklinde konuştu.