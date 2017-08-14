365 partili 3 isim!

AK Parti’de il başkanı Harun Lekesiz’in olağan genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının üzerinden başlayan il başkanı arayışları devam ediyor. Bu çerçevede Cumartesi gibi Grand Ser Otel’de AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mustafa Ataş, İç Anadolu Bölge Sorumlusu Saldun Karacabey, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Yozgat 23. dönem milletvekili Dr. Osman Coşkun ve Kırıkkale Milletvekili Nuri Özsu’nun katılımı ile teşkilat temayül yoklaması yapıldı.

ATAŞ MESAJ VERDİ

Teşkilat temayül yoklamasının açılış konuşmasını yapan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mustafa Ataş, teşkilat yoklamasının amacı ve uygulanış biçimi hakkında bilgi verdi.

İl başkanının belirlenmesinde ortaya konulan kriter ve usullere değinen Ataş, temayüllerin kanaat noktasında teşkilatların bir yansıması olduğu gerçeğine dikkat çekti.

DOSTUM, ARKADAŞIM DİYE KARAR VERMEYİN

Ataş, teşkilat mensuplarına il başkanı adayının belirlenmesinde dost, arkadaş gözüyle bakıp misyonu uygun olmayan isimler noktasında karar vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

İl başkanının belirlenmesi için 365 kişinin görüşüne müracaat ettiklerini hatırlatan Ataş; “Kim il başkanı misyonuna uygun ise onu yazacağız. Bizim görevimiz Yozgat’taki halkın sesine kulak vermek. Eğer ki ‘Benim dostum, arkadaşım olsun diyerek bakarsak, il başkanı misyonuna uygun olmayanı yazmak isek bir vebal ve sorumluluk üstlenmiş oluruz” dedi.

ADAY İLAN ETMİYORUZ

Dağıtılacak oy pusulalarına her teşkilat mensubunun üç isim yazması gerektiğini hatırlatan Ataş, aday noktasında vitrine isimler çıkarmadıklarını, şartlanmak yerine teşkilat mensuplarının kimi aday gösterirse o ismi yazmasını istedi.

25 STK, 365 TEŞKİLAT MENSUBU, 3 İSİM

Yapılan kısa bilgilendirmenin ardından dağıtılan oy pusularına üçer isim yazan teşkilat mensupları, kapalı zarfla pusulaları oluşturulan komisyona teslim etti. Salonda oy verme işlemi devam ederken otelin üst katında parti genel merkezinden gelen koordinatörler teşkilat başkanları, eski ve yeni belediye başkanları ile özel görüşmeler yaparak en doğru ismin belirlenmesi noktasında ince eleyip sık dokudu.

Teşkilat temayül yoklamasına 25 STK, 365 teşkilat mensubu katıldı. İl başkanlığı adaylığı konusunda ismi sürekli gündeme gelen isimlerin bir bölümünün salonda bulunmadığı dikkat çekti.

6 İSİMLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bölge koordinatörleri öğle sonrası zarflardan çıkan isimler ile, belediye ve teşkilat başkanları ile yüz yüze yapılan mülakatlarla ismi ön plana çıkan 6 isimle birebir görüştü.

Teşkilat temayül yoklamasının il başkanının belirlenmesi sürecinde önemli bir kriter olacağı bildirildi.



