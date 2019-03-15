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3 hilal hizmet getirecek

YOZGAT Merkeze bağlı Çadırardıç’ta Belediye Başkanlığı görevinde bulunup, MHP’den Yozgat Milletvekili Adayı olan Yusuf Mertoğlu, Yozgat’a üç hilal ile hizmet geleceğini belirtti.

3 hilal hizmet getirecek

YOZGAT Merkeze bağlı Çadırardıç’ta Belediye Başkanlığı görevinde bulunup, MHP’den Yozgat Milletvekili Adayı olan Yusuf Mertoğlu, Yozgat’a üç hilal ile hizmet geleceğini belirtti.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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3 hilal hizmet getirecek

MHP’nin emektar isimleri MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir’i yalnız bırakmıyor. Erdemir’e destek veren ve her fırsatta Yozgatlı ülkücülerin yanında olan Yusuf Mertoğlu, MHP’nin bu kez başarı elde edeceğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Yozgat mitingine katılan Mertoğlu, ilçe turları da gerçekleştirdi. Yusuf Mertoğlu, Yozgat’a yeniden üç hilalin doğacağını ve MHP’li belediyelerin Yozgat’ı ihtiyacı olan tüm hizmetleri yerine getireceğini savundu. Tecrübeli siyasetçi Mertoğlu, “Artık Yozgat’ın tüm sokaklarında ve ilçemizde hemşerilerimizin yüzünde bunu görüyorum. Yozgat’ta üç hilalin doğma vakti gelmiştir. Tecrübeli adayımız Sayın Mehmet Erdemir bir kez daha zoru başaracaktır” şeklinde konuştu.

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