3 hilal herkesi kucaklayacak

MHP Yozgat Milletvekili Sedef, MHP Belediye Başkanı Mehmet Erdemir ile Yozgat’ın yeniden büyük hizmetlerle taşınacağını ve Yozgat Belediyesi’ni yeniden tüm Yozgatlıların belediyesi yapacaklarını söyledi. Yozgat’ta artık belediyelerin asli görevleri dışında da projeler üretmesi gerektiğini hatırlatan Sedef, geçmişte MHP adayı Erdemir’in Yozgat insanına iş imkanı sunan büyük projeler hayata geçirdiğini ifade etti. Yozgat’ta belediyeyi kazandıkları gün insanlara iş ve aş sağlayan büyük işleri hep birlikte hayata geçireceklerini vurgulayan Sedef, “Bu projelerin de milletvekili olarak Ankara'da takipçisi olacağım. Belediye başkanımız seçildiğinde yatırımcıları Yozgat'a getirmek, şehrimize yatırım yapmasını sağlamak için çaba sarf edecek. Yozgat halkının MHP'ye, MHP'nin adayı Mehmet Erdemir'e güvenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.