20 yıldır başkan

Aldığı oy ile bir kez daha rekor kıran Arısoy’a bu başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından plaket verildi. 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde Akdağmadeni ilçesi Belekcehan Beldesinde bir kez daha Belediye Başkanı seçilen Şahin Arısoy, yüzde 85.79'luk oy oranı ile rekor kırdı. AK Partili belde belediye başkanları arasında en yüksek oy oranı ile seçilen Arısoy, AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapılan kampında ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. 20 yıldır Belekçihan Beldesinde Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Şahin Arısoy, ilk olarak 1999 yılında MHP’den aday gösterilip, seçildi. 2002 yılında partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçen Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, 20 yıldır yürüttüğü görevini bir 5 yıl daha yapması için seçmenden destek aldı. Şahin Arısoy, 2014 yılındaki seçimlerde yüzde 94 oy oranı başkan seçilmişti.

