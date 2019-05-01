Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95416
ALTIN
245.624
DOLAR
5.9505
STERLİN
7.7765
EURO
6.6868

20 yıldır başkan

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekçihan Beldesi Belediye Başkanı Şahin Arısoy, 20 yıldır sürdürdüğü görevini 5 yıl daha sürdürmek üzere belde halkından destek aldı.

20 yıldır başkan

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekçihan Beldesi Belediye Başkanı Şahin Arısoy, 20 yıldır sürdürdüğü görevini 5 yıl daha sürdürmek üzere belde halkından destek aldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
63 Okunma
20 yıldır başkan

Aldığı oy ile bir kez daha rekor kıran Arısoy’a bu başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından plaket verildi. 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde Akdağmadeni ilçesi Belekcehan Beldesinde bir kez daha Belediye Başkanı seçilen Şahin Arısoy, yüzde 85.79'luk oy oranı ile rekor kırdı. AK Partili belde belediye başkanları arasında en yüksek oy oranı ile seçilen Arısoy, AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapılan kampında ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. 20 yıldır Belekçihan Beldesinde Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Şahin Arısoy, ilk olarak 1999 yılında MHP’den aday gösterilip, seçildi. 2002 yılında partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçen Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy,  20 yıldır yürüttüğü görevini bir 5 yıl daha yapması için seçmenden destek aldı. Şahin Arısoy,  2014 yılındaki seçimlerde yüzde 94 oy oranı başkan seçilmişti. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Belediye Başkanları Oktay ile görüştü
Belediye Başkanları Oktay ile görüştü
Sedef, başkanları ziyaret etti
Sedef, başkanları ziyaret etti
Keven'den Yılmaz'a ziyaret
Keven'den Yılmaz'a ziyaret
Başer’e teşekkür
Başer’e teşekkür
Yeniden Refah kongreye hazırlanıyor
Yeniden Refah kongreye hazırlanıyor
CHP saldırıyı kınadı
CHP saldırıyı kınadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim