15 Temmuz’u unutmayacağız!

Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dün Yozgat Şehitliğinde başladı. Burada şehitlerin ruhuna dualar hediye edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı.

ŞEHİTLERİ DUALARLA ANDIK

Şehitlikteki programa şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlerin ruhuna dualar okundu. Daha sonra Bozdağ ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.

15 TEMMUZ SERGİSİ

Bakan Bozdağ, şehitliğin ardından Meydan Yeri Caddesi’nde açılan "Milli İradenin Yükselişi" sergisini ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, “15 Temmuzları unutmayacağız unutturmayacağız. Bunu yapanlardan da hukuk önünde hesabını millet adına sormaya devam edeceğiz ”dedi.

15 Temmuzların bir daha Türkiye’mizde yaşamamasını temenni eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ , “. 15 Temmuzda şehadete ulaşan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve dua ile yad ediyorum. Ayrıca bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizide rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhatli uzun ömürler diliyorum. O gün halk kazanmıştır darbeciler kaybetmiştir. Türk milleti kazanmıştır. Türk milletinin bağımsızlığını iradesini hukukunu yok etmek isteyen güçler kaybetmiştir. 15 Temmuz milletin cumhuriyete, demokrasiye, milli iradeye, hukuk devletine ve seçilmişlere ölümüne sahip çıkma iradesinin somut bir göstergesidir” dedi.

Türkiye’de ilk defa bir darbe teşebbüsü halkın mücadelesi ile yendiğini ifade eden Bakan Bozdağ “ Halkın gücü tankın, topun, silahın dış güçlerin ve bunları kullananların hepsinin üstüne çıkmıştır. 15 Temmuz bu anlamda darbenin de darbecilerinde defterinin dürüldüğü tarih olmuştur. Bundan sonra Türkiye’de artık kimsenin darbe yapamayacağının ,darbe yapmaya niyetlenen kalkışanların da defterinin bizzat aziz Türk milleti, tarafından dürüleceğinin dosta düşmana bütün dünyaya ilan edildiği tarihtir. O yüzden 15 Temmuz darbeleri ve darbecileri artık millet tarafından gömüldüğü tarihtir. 15 Temmuzu unutmamalıyız unutturmamalıyız: Eğer 15 Temmuzu unutur unutturursak o zaman yeni, 15 Temmuzların olmasını engelleme konusunda teyakkuz durumumuzu kaybederiz. Onun içinde 15 Temmuzdaki vahşet yaşananlar ve olup bitenler unutulmamalıdır. Bu Anadolu ajansı diğer ajanslar gazete ve televizyonların yayınların fotoğrafları 15 Temmuzda yaşananları hatırlatma ve unutturma ma bakımında önemli bir görevi ifa ediyorlar. 15 Temmuzları unutmayacağız unutturamayacağız şehitlerimizi unutmayacağız gazilerimizi unutmayacağız unutturmayacağız. Bunu yapanlardan da hukuk önünde hesabını millet adına sormaya devam edeceğiz ”diye konuştu.



