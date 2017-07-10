15 Temmuz’u anlatıyor

Yozgat Valiliği ve Belediye tarafından 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Meydan Yeri Caddesi’nde ’15 Temmuz’ temalı fotoğraf sergisi açıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSK Üyeleri, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve kalabalık bir davetli topluluğunun katılım ile yapılan açılışta yer alan 110 fotoğraftan 38’i Yozgat’ı anlatıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, 16 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak serginin 15 Temmuz ruhunu, bir milletin verdiği mücadeleyi anlattığını söyledi.

Yozgat Valiliği ve belediyenin ortaklaşa açtığı fotoğraf sergisinin 15 Temmuz’un karanlık gecesini aydınlatan millet iradesini yansıttığını kaydeden Karslıoğlu, tüm Yozgatlıları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Karslıoğlu, 110 fotoğraftan oluşan sergide 38 fotoğrafın darbeye ilk önce tepki veren illerden olan Yozgat’ı anlattığını bildirdi.



