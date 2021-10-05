13 İlçemiz daha var!

Özışık yaptığı yazılı açıklamasında, Yozgat’ın merkez ile birlikte 14 ilçe merkezinin, 22 belde, 560 köyünün bulunduğuna dikkat çekerek, ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldeler hakkında bazı bilgileri de paylaştı. Özışık, ‘’Ankara'dan gelirken Yerköy var. Buradan Şefaatli ilçesine geçebilirsiniz. Kuzayca üzerinden Yenifakılı’ya geçersiniz. Kuzayca belde iken köy oldu ve çok ciddi su sıkıntısı var. Yenifakılı’da Türk töresi ile karşılaşacak ve Yalçın Soner başkanı gördüğünüzde çok takdir edeceksiniz. Makam aracı kullanmayan, odasını kendisi temizleyen, ilçesi için gerektiğinde işçi, gerektiğinde bekçi, gecesini gündüzüne katan bir başkan var. Çekerek'te Lavantaya verdiğiniz desteğin bir kısmını Ata tohumlara vermek isterseniz başkan size bu konuda yaptığı çalışmaları anlatacaktır’’ dedi. Yenifakılı’dan Boğazlıyan’a oradan Uzunlu beldesi üzerinden Çandır ve Çayıralan ilçelerine geçilebildiğini aktaran Özışık, Çayıralan Belediye Başkanı eski bir emniyet mensubu olduğunu da bildirdi. Özışık, Babayağmur’un göç nedeniyle köye dönüştürüldüğünü, buradan Sarıkaya ilçesine geçildiğinde Belediye Başkanının tarihi Roma Hamamı kalıntılarının turizme kazandırılması konusundaki taleplerinin bulunduğunun altını çizdi. Özışık, Saraykent ilçesinin iki, Akdağmadeni ilçesinin doktor olan belediye başkanının soruna teşhis koymasına karşılık, tedavisi için desteğe ihtiyacının olduğunu bildirdi. 7 beldesi bulunan Sorgun ilçesinin ciddi problemlerinin bulunduğunu ileri süren Özışık, ‘’Sorgun, termal turizm merkezi olma imkanı var. Problemleri size saygı ile anlatacak genç bir başkanı var. Aydıncık ve Kadışehri'ni kısmen bildiğinizi düşünüyorum. Zaman zaman merkez ilçeye de geliyorsunuz sanırım. Siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunuz için tüm partilere eşit mesafede olmalısınız. AKP il binasından büyük camiye yürüyün, caminin kuzeyinde CHP il başkanlığı var. Abdullah Yaşar il başkanı. Lise Caddesinden, daha önce daha önce çalıştığınız Yimpaş istikametine gelirseniz. Solda MHP il başkanlığı var. Üstelik ittifak ortağınız. Yimpaş'ın hemen Doğusunda İYİ Parti bulunuyor. STK başkanlarımızda sizi örf ve adetlerimize uygun karşılarlar. Ama özellikle Ziraat Odasında çiftçimiz sıkıntılı, esnaf odasında esnafın durumu kötü diyebilecek iki cesur başkan var. Gerçekten esnaf Perişan. Gerçekten köylü perişan. Gerçekten emekli Perişan’’ ifadelerini kullandı.