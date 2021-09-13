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12 Eylül darbesine tepki

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde darbe girişimine tepki gösterdi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:03
12 Eylül darbesine tepki

Başer yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Türkler bu coğrafyaya yerleştiği günden bu yana, dış mihrakları ya savaş meydanında karşımızda bulduk ya da masa başı oyunlarla içimize fitne tohumları ekerek memleketi karıştırırken bulduk. Çok şükür ki bu kadim millet ne savaş meydanında nede ayak oyunlarına fırsat vermeyip birçok zor sınavdan başı dik ve daha güçlü çıkmıştır’’ dedi. 12 Eylül darbesinin de bunlardan biri olduğunu ileri süren İl Başkanı Başer, ‘’Bizim çocuklar başardı diyerek sevinç naraları atanların heveslerini hep kursaklarında bırakmıştır. Hepsinin hesabı görülmüştür, görecektir. 12 Eylül darbesi Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda aldığı ağır bir yaradır. AK Parti millet iradesinin temsilinin gereği olarak 12Eylül ile hesaplaşmış, darbelere karşı onurlu duruşun temsilcisi olmuştur. Nitekim 15 Temmuz ruhu da bu demokrasi derinliğinin bir yansıması olmuştur. Bu vesileyle bütün darbe girişiminde bulunanları ve darbe sevicilerini lanetliyorum. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 Büyük ve Güçlü Türkiye Yolunda inançla yürümeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
12 Eylül Darbesine Tepki
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