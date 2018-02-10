Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

10 dakika ara

YOZGAT İl Genel Meclisi Şubat ayının son oturumunu gerçekleştirdi, AK Parti Grup Sözcüsü oturuma 10 dakika ara verilmesi talebinde bulunarak meclis toplantılarında ender görülen bir durum yaşandı.

10 dakika ara

YOZGAT İl Genel Meclisi Şubat ayının son oturumunu gerçekleştirdi, AK Parti Grup Sözcüsü oturuma 10 dakika ara verilmesi talebinde bulunarak meclis toplantılarında ender görülen bir durum yaşandı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
14 Okunma
10 dakika ara

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplanan meclis, ek gündem maddelerini görüşmeye aldı. Bu sırada daha evvel meclis oturumlarında alışık olunmayan bir talep, AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer’den geldi. Osman Biçer AK Parti grubu olarak toplantıya 10 dakika ara verilmesi talebinde bulundu. Başkan Şahbaz’ın talebi kabul etmesiyle birlikte, AK Parti sıraları boşalırken, salonda sadece MHP’li ve CHP’li üyeler kaldı. AK Parti Grup Odası’nda kısa bir görüşme yapan üyeler, yeniden sıralarına dönüş yaptı ve oturum yeniden açıldı. AK Partili üyelerin, gündemde yer alan bir maddeyle ilgili istişare yaptığı ve grup kararı almak adına ara talebinde bulunduğu öğrenildi. Gündemde yer alan maddelerin karara bağlanmasıyla birlikte Başkan Halil Şahbaz, toplantıyı sonlandırdı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Üye seçtiler
Üye seçtiler
MHP ziyaret etti
MHP ziyaret etti
Mecliste ‘ceza’ tartışması
Mecliste ‘ceza’ tartışması
Başer, başsağlığı diledi
Başer, başsağlığı diledi
İYİ Parti’de kongre süreci
İYİ Parti’de kongre süreci
BBP’de ziyaret etti
BBP’de ziyaret etti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim