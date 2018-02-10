Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplanan meclis, ek gündem maddelerini görüşmeye aldı. Bu sırada daha evvel meclis oturumlarında alışık olunmayan bir talep, AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer’den geldi. Osman Biçer AK Parti grubu olarak toplantıya 10 dakika ara verilmesi talebinde bulundu. Başkan Şahbaz’ın talebi kabul etmesiyle birlikte, AK Parti sıraları boşalırken, salonda sadece MHP’li ve CHP’li üyeler kaldı. AK Parti Grup Odası’nda kısa bir görüşme yapan üyeler, yeniden sıralarına dönüş yaptı ve oturum yeniden açıldı. AK Partili üyelerin, gündemde yer alan bir maddeyle ilgili istişare yaptığı ve grup kararı almak adına ara talebinde bulunduğu öğrenildi. Gündemde yer alan maddelerin karara bağlanmasıyla birlikte Başkan Halil Şahbaz, toplantıyı sonlandırdı.