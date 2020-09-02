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Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, Türkiye korona virüs tehdidine karşı sağlık çalışanlarının fedakarca mücadele ettiğini, geçen yıl 11, bu yıl 18 doktorun Uzmanlık sınavı nedeniyle Yozgat’tan ayrıldıklarını söyledi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:26
ZORUNLU AYRILIK!

SAĞLIK-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, sağlık çalışanlarının Türkiye’nin geçirdiği zor dönem içerisinde görevlerinin başında olduğunu belirterek, geçen yıl 11, bu yıl 18 doktorun uzmanlık sınavlarına girmek üzere görevden ayrıldıklarını söyledi. Erciyas, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na hazırlanan doktorların bulunduğuna dikkat çekti. Erciyas, ‘’Yozgat’ta bu yıl 18 doktor TUS’a hazırlanmak için görevlerinden istifa etti. Geçen yıl ise 11 doktorumuz görevlerinden ayrıldı’’ dedi. Erciyas, Yozgat’ta hiçbir doktorun, hiçbir sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle görevlerinden ayrılmadıklarını, sağlık çalışanlarının görevlerinin başında canla başla mücadele ettiklerinin altını çizdi. Erciyas, “Sağlık Müdürü Fatih Şahin ile yaptığımız görüşmeler ve aldığımız bilgiler neticesinde il genelinde TUS hazırlığı için istifa eden doktorlarımız oldu. Bilindiği üzere Temmuz-Eylül dönemi içerisinde TUS için daha iyi hazırlanmak isteyen doktorlar istifa kararı alabiliyor. Bu karar doktorların inisiyatifinde. Yine Eylül ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı atama gerçekleştirir. Yozgat’ta da istifa eden doktorların yanı sıra doktor açığı bulunan sağlık kuruluşlarımıza önümüzdeki günlerde atama yapılacaktır. İlimize 94 doktor ataması yapılacak” diye konuştu. Sağlık çalışanlarının alkışlanmaktan daha fazlasını hak ettiğini dile getiren Erciyas "Sağlık çalışanlarına alkışları ile destek olan, moral ve motivasyon kazandıran herkese teşekkür ediyoruz. Ancak biz Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının alkıştan daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. Yıllardır ağır iş yükü altında ezilirken hak ettiğini alamayan sağlık çalışanlarının öneminin toplum tarafından daha fazla anlaşılır olması sevindiricidir. Şimdi hükümetimizden beklentimiz sağlık çalışanlarının yıllardır bekleyen sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.

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